Kilogramı 4,5 lirayı geçen salkım domates çiftçiyi mutlu etti
|17 Ocak 2020 12:35
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Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsim şartları nedeniyle domateslerin daha geç kızarmasının ürüne ihtiyacı arttırdığını ve salkım domatese talebin çok fazla olduğunu söyledi.
İlçede 28 bin dekar alanda serada domates yetiştirilerek yılda 280 bin ton ürün elde edildiğini dile getiren Şahin, bunların büyük kısmının iç piyasada alıcı bulduğunu vurguladı.
Şahin, "Salkım domateslerin yüzde 80'i iç piyasada büyük işletmelere veriliyor. Kalan yüzde 20'lik bölümü ise Irak ve Romanya'ya ihraç ediliyor. Çiftçilerimiz salkım domatese verilen 4 lira 70 kuruşluk fiyattan memnun. Geleneksel dikilen domates ise 3 lira civarında alıcı buluyor. Biz çiftçilerimize her zaman alternatif ürün dikmelerini tavsiye ediyoruz. Salkım domates bunlardan biridir." dedi.
Şahin ayrıca, yılda üç kez serada domates dikimiyle ürün alınabilmesinin çiftçiler açısından önemine işaret etti.
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