Çöp kamyonundaki cesetle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
Samsun'da çöp toplama kamyonunda bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 5'i kadın 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
|17 Ocak 2020 12:37
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan biri serbest bırakılırken, 11'i sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokağı'nda 5 gün önce akşam saatlerinde temizlik görevlileri, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetinde parçalanmış ceset bulmuştu. Polisin yürüttüğü çalışma sonucu cesede ait kol ve bacaklar da Çaykara Sokak'taki bir çöp konteynerinde poşette tespit edilmişti.
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