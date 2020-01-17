1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bulduğu 20 bin TL'yi hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yol kenarında bulduğu çanta içindeki 20 bin TL'yi sahibine ulaştırdı.
 17 Ocak 2020 12:41
Yazdır
Bulduğu 20 bin TL'yi hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Bilal Güley, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yürürken yol kenarında bir el çantası buldu. Çantanın düşürülmüş olabileceğini düşünen Güley, içinde kimlik bilgilerini görünce Veli Acar'ı telefonla aradı. Kısa süre sonra çantanın sahibi Acar ile bulaşan Güley, çantayı teslim etti.

"Yaptığımız iş bir insanlık görevi"

Güley insanlık görevini yaptığını belirterek, "Ofisimden 200 metre ilerde yürürken yerde bir çanta gördüm. İlk önce alıp, almamakta tereddüt ettim. Daha sonra çantanın içini açtım. İçinde yüklü bir miktarda para vardı. İlk önce polise haber vermeyi düşündüm. Daha sonra kimlik kartını görünce esnaf arkadaşımın olduğunu anladım ve telefonla aradım. Kendisi ofisime geldi ve çantayı teslim ettim. Yaptığımız iş bir insanlık görevi" diye konuştu.

Çantanın sahibi emekli bankacı Veli Acar, Güley'e teşekkür ederek, "Alışverişe çıkmıştım. Arabanın bagajından alışveriş poşetleri görüp, el çantamı göremeyince biran panikledim. Tam 'eyvah' derken telefonum çaldı. Bilal Bey çanta bulduğunu söyledi. Çantamın içinde 20 bin lira para, kredi kartlarım vardı. 2 tane inşaatım var, işçilerime ödeme yapacaktım. Ülkemizde hala dürüst insanların olduğunu görmek beni mutlu etti. Sağ olsun, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Çantasını ve parasını teslim alan Acar, Güley'e teşekkür etti ve hediye olarak zarf içerisinde bir miktar para verdi. Güley de söz konusu parayı okuyan bazı öğrencilerin hesaplarına burs olarak yatırdığını belirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
O barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek
17 Ocak 2020 12:29		 Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün
17 Ocak 2020 12:25
Kaz üreticiliği hızla artıyor
17 Ocak 2020 12:19		 Kaymakamdan öğrencilere sucuk ekmek
17 Ocak 2020 12:03
Elektrikli ısıtıcı evi kullanılamaz hale getirdi
17 Ocak 2020 12:01		 Zayıf karnenin bedeli ağır olmasın
17 Ocak 2020 11:53
42 yıllık meslek hayatına karnesini alarak veda etti
17 Ocak 2020 11:51		 Yeni giysiler için 'kullanmadan yıkayın' uyarısı
17 Ocak 2020 11:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip çıktığı Taha İstanbul'a gitti
17 Ocak 2020 10:57		 10 yıl sonra gelen 'yürüme' müjdesi
17 Ocak 2020 10:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:15 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:07 - Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı13:03 - Bahçeli: Benim tanıdığım Erdoğan, Esad ile görüşmez12:58 - Bursa Türkiye'nin Otomobili'ne mükemmeliyet merkezleriyle destek verecek12:55 - 'Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişim çok önemli'12:51 - Şehit teğmenin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi12:48 - Batman'da üzerinde kurşun izi bulunan kafatası bulundu12:45 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:41 - Bulduğu 20 bin TL'yi hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı12:37 - Çöp kamyonundaki cesetle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
12:35 - Kilogramı 4,5 lirayı geçen salkım domates çiftçiyi mutlu etti12:33 - Çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı12:31 - Fıstık fiyatları altını geçti12:31 - Kanal İstanbul ÇED Raporu'na onay12:29 - O barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek12:27 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk yarıyıl tatilini başlatan zili çaldı12:25 - Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün12:23 - Niğde'de FETÖ Operasyonunda 2 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
Zeugma'da neler oldu? Arkeolog'un sır notu
Akademik Teşvik Ödeneği'nde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
EfesSevicitrtspor 1
barış için oradaydık 4
Çivi çiviyi söker 2
avukatların yeşil pasaport alması 1
kpss'den sonra bir de mülakat yapmak 1
ricardo rodriguez 3
birol şahin'in skandal tweeti 1
masrafa girmek 1
senden iyi olmasın 1
Ötüken 1
SON İLANLAR
İSYÖN İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çorum Alaca SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam