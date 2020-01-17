Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.954,00 lira oldu.
|17 Ocak 2020 12:45
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|292,30
|292,50
|293,30
|293,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.927,00
|1.948,00
|1.933,00
|1.954,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|266,50
|270,50
|267,50
|271,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.883,00
|1.913,00
|1.889,00
|1.909,00
|Yarım Ziynet
|941,00
|951,00
|945,00
|955,00
|Çeyrek Ziynet
|471,00
|476,00
|472,00
|477,00
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