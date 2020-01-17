1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli: Benim tanıdığım Erdoğan, Esad ile görüşmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Demokratik seçimle Esad'ı göndermek, yerine halkı getirmek lazımdır. Benim şu an için gördüğüm, tanıdığım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrılara uyarak Esad denilen cani ile oturup görüşeceğine ihtimal vermiyorum
 17 Ocak 2020 13:03
Yazdır
Bahçeli: Benim tanıdığım Erdoğan, Esad ile görüşmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İdlib meselesi çözülmelidir. Rusya, rejimin yanındaki gücünü çekmelidir. Türkiye ile olan diyaloglarını olumlu geliştirmeye gayret göstermelidir. Esad ile bir yere varması mümkün değil." dedi.

Bahçeli, partisini takip eden muhabirlerle sohbetinde hem bölgesel gelişmeler hem de iç politikaya ilişkin soruları cevaplandırdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin saldırısı sonucunda öldürülmesinde uluslararası hukuka dikkati çeken Bahçeli, ABD'nin yaklaşımının doğru olmadığını söyledi.

"Yani siz kalkar bir ülkenin yetkilisini öldürmeye yeltenirseniz ve bu bir alışkanlık ve uygulama alanı bulan bir anlayış haline dönüşürse o zaman dünya ne olacak?" sorusunu yönelten Bahçeli, "Her terörist faaliyet içerisinde bulunanları ayıklama kabiliyetiniz de yoksa o zaman bir devletin mensuplarının bir başka ülke tarafından öldürülmesi çok farklı bir uluslararası tartışmayı meydana getirir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, '3. Dünya savaşına doğru mu gidildiği' yolundaki bir soru üzerine tüm sorunların diplomasi ile çözüme kavuşturulmasa gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"1. ve 2. Dünya savaşlarının acı tecrübeleri sonucunda hiçbir milletin ve ülkenin kabulde kolaylığı olmayan bir savaş hali olur. Bu nedenle sorunu daha farklı bir noktada çözmenin, diplomatik yaklaşımlarla uzlaşma zemininde halletmenin yollarının bulması lazım. Yoksa 'böyle devam etti, bir üçüncü dünya savaşı gelsin' temennisi Ortadoğu'yu daha karmaşık bir hale getirmekle kalmaz, dünyayı da aynı hale getirir. Bunu telaffuz etmemek gerekir."

İran'ın 176 kişinin hayatını kaybettiği uçağı yanlışlıkla vurduğu açıklamasına da tepki gösteren Bahçeli, "Misilleme olsun diye bir füze attılar, bir uçağa rast geldi ve 176 kişi hayatını kaybetti. Böyle bir mücadele olmaz, olmaması lazım." diye konuştu.

Bahçeli, terörün uluslararası tanımı konusunda ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Terörün beslendiği kaynakların kurutulması, özellikle finans kaynaklarını, silah alım gücünü daraltmak lazım. Teröre destek veren ülkelerin bu destekten vazgeçmeleri lazım. Bu böyle gelişmediği taktirde yarın ne olacağını kestirmek çok zor olur. Bakın, 2003 yılından bu yana Irak'ta neler oluyor... Suriye'de neler olacağı belli değil. Libya karışıyor. Ama bütün bunların yanında çatışma alanı olarak bilinen 8 ülke var. 8 ülkenin içerisinde de ülke yöneticilerinin değişik suçlamalarla iktidardan ayrılmasını sağlayacak tarzda toplumsal hareketler başlıyor. Yarın bunlar yaygınlaşır."

- "Hiçbir ülke 'Fransa, ne oluyor sana' sorusunu sormuyor"

Fransa'daki sokak hareketlerine de değinen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Hala polislerin nasıl davrandığı, halkın buna karşı neler yapmak istediği ortada. Ama hiçbir ülke 'Fransa ne oluyor sana? Libya ile ilgileniyorsun, Irak ile Suriye ile ilgileniyorsun da kendi halkınla niye ilgilenmiyorsun. Çatışma yönünü hafifletecek tedbirleri niye almıyorsun' sorusunu da sormuyor. Bunu Fransa Devlet Başkanı da kendi kendisine soramıyor."

- Türkiye'nin Orta Doğu politikasına destek

Türkiye'nin Orta Doğu'yu doğru okuyan bir siyaset takip ettiğini belirten Bahçeli, "Emperyal anlayışın Türkiye hududunda bir terör devleti kurma gayesine son veren bir anlayışla hareket edilmiştir." dedi.

Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Orta Doğu'nun muhtelif ülkelerinde meydana gelen tartışmalarda, yol gösterici, itidal tavsiye eden ve zaman zaman da çözüm arayışına giren bir ülke konumunda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Libya arasında bir koridor oluşturmak suretiyle orada bazı ekonomik menfaatlerin peşinde koşan ülkelere, 'Türkiye'nin müsaadesi olmadan hiçbir şey yapamazsınız' mesajını ortaya koymuştur. Bu tabii bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Kimleri rahatsız etmiştir? Başta Mısır'ı, diğer yandan Batı Avrupa ülkelerini rahatsız etmiştir, ABD'yi rahatsız etmiştir. Şimdi de orada Libya'nın üzerinde Türkiye'nin oluşturduğu zemini bozmak için darbeci bir generalin arkasına takılarak Türkiye'yi mahkum etmeye çalışmaktadırlar."

Türkiye'nin başarılı bir diplomasi yürüttüğünün altını çizen Bahçeli, "Şu an için Moskova'dan kaçan ama Berlin'de yakalanan bir Hafter ile Türkiye zannediyorum Libya'daki ateşkesi de başaracaktır. Oranın huzur içerisinde olmasını, Libyalıların birlikte yaşadıkları, ülke bütünlüğünün korunduğu bir Libya'nın oluşmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Irak Meclisinin ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi kararını da değerlendiren Bahçeli, ABD'nin bu iradeye saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, "Irak Meclisi 'ABD artık sen git' diyor. ABD eğer her ülkedeki iradeye saygı göstermeyi prensip kabul eden bir anlayışla davranıyorsa çekip gitmesi lazım. Ama 'ben gitmem, çıkmam buradan' diyor. Böyle bir sakat anlayışı hiçbir ülkenin kabul etmemesi gerekir. Bugün Irak'ta bunun sonucunu alırsa her gittiği yerden çıkmama anlayışında olur. O zaman ne yapacağız, dünyayı bir ülke mi yönetecek?" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, Irak Anayasasının gözden geçirilerek toprak bütünlüğüne dayanan, siyasi düşünceleri bir araya getiren, demokratik yaklaşımla halka dayalı bir yönetimin teşekkül ettirilmesi gerektiğini dile getirdi.

- "Esad'ı göndermek, yerine halkı getirmek lazımdır"

Suriye'de yeni bir Anayasanın yazılması gerektiğine işaret eden Bahçeli, "O Anayasaya göre de başta Suriye'nin toprak bütünlüğü olmak üzere, orada yaşayan halkın temsil kabiliyetinin olduğu bir demokratik seçimle Esad'ı göndermek, yerine halkı getirmek lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu'nun başındaki Ali Memlük ile görüştüğünün hatırlatılmasına şu karşılığı verdi:

"Türkiye büyük bir devlettir. Önemli kurumları vardır. Bu kurumlarda yetişmiş çok güçlü elemanları vardır. Bunların Türkiye'nin geleceği açısından, bekası açısından muhtelif temaslar içerisine girmeleri, bir başka devletle ilişkiye girmek yerine Türkiye'nin çıkarlarını planlayan bir anlayışa sahip olduklarını ifade ederek kabul etmek lazımdır. Bu konuda hükümet direkt temas kurmasa da birçok yerlerle temasa geçebilecek bir durumda olması lazımdır. Bu görüşmelerde mahsurlu bir taraf yoktur.

Ama, 'İlle de siz görüşünüz' gibi bir inada bindirilerek bir başka siyasi amaç hedefleniyorsa, benim şu an için gördüğüm, tanıdığım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrılara uyarak Esad denilen cani ile oturup görüşeceğine ihtimal vermiyorum. İdlib meselesi çözülmelidir. Rusya, rejimin yanındaki gücünü çekmelidir. Türkiye ile olan diyaloglarını olumlu geliştirmeye gayret göstermelidir. Esad ile bir yere varması mümkün değil."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehit teğmenin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi
17 Ocak 2020 12:51		 CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira oldu
17 Ocak 2020 12:11
Bakanlık, sosyal yardımlar hakkındaki doğru ve yanlışları grafikle anlattı
17 Ocak 2020 11:58		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
17 Ocak 2020 11:44
Yavuz'un yeni sondaj rotası Lefkoşa-1 hattı olacak
17 Ocak 2020 11:39		 Enerji Bakanlığında yeni daire başkanlığı kuruldu
17 Ocak 2020 10:23
CHP döneminde satılan cami için hukuk süreç başladı
17 Ocak 2020 09:22		 Bakanı Akar, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı
17 Ocak 2020 09:15
Serbest bırakılan AA çalışanı Türkiye'ye geldi
17 Ocak 2020 08:15		 Belediye çektiği krediyi balmumuna yatırdı
17 Ocak 2020 07:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:15 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:07 - Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı13:03 - Bahçeli: Benim tanıdığım Erdoğan, Esad ile görüşmez12:58 - Bursa Türkiye'nin Otomobili'ne mükemmeliyet merkezleriyle destek verecek12:55 - 'Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişim çok önemli'12:51 - Şehit teğmenin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi12:48 - Batman'da üzerinde kurşun izi bulunan kafatası bulundu12:45 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:41 - Bulduğu 20 bin TL'yi hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı12:37 - Çöp kamyonundaki cesetle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
12:35 - Kilogramı 4,5 lirayı geçen salkım domates çiftçiyi mutlu etti12:33 - Çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı12:31 - Fıstık fiyatları altını geçti12:31 - Kanal İstanbul ÇED Raporu'na onay12:29 - O barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek12:27 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk yarıyıl tatilini başlatan zili çaldı12:25 - Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün12:23 - Niğde'de FETÖ Operasyonunda 2 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
Zeugma'da neler oldu? Arkeolog'un sır notu
Akademik Teşvik Ödeneği'nde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlıkla sevmek 4
esabil eker 1
Kamu bankaları yapıyorsa caizdir 3
ayhan taş 1
Güven 5
masrafa girmek 1
miha zajc 1
bernard mensah 2
çaya kaç şeker 1
çıtlatmak 4
SON İLANLAR
İSYÖN İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çorum Alaca SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam