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Bakan Selçuk: Her şey sadece karne değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karne verdiği öğrencilere, "Önemli olan sadece karneler ve notlar değil, önemli olan çalışmayı sevmek, öğrenmekten zevk almak ve kitap okumaktan hoşlanmak." dedi
 17 Ocak 2020 13:40
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Bakan Selçuk: Her şey sadece karne değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karne verdiği öğrencilere, "Önemli olan sadece karneler ve notlar değil, önemli olan çalışmayı sevmek, öğrenmekten zevk almak ve kitap okumaktan hoşlanmak." dedi.

Bakan Selçuk, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine karnelerini veren ve çocuklarla sohbet eden Selçuk, sınıf öğretmeni Şeküre Salçın'ın üniversitede öğrencisi olduğunu söyledi.

Tatilde ne yapmak istediğini sorduğu öğrencilerden "Kitap okuyacağım, oynayacağım, ders çalışacağım" yanıtlarını alan Selçuk, "Yarı Yıl Tatiline Hoşgeldin" el rehberini dağıttığı çocuklardan buradaki görevleri yapmalarını istedi.

Selçuk, rehberde yoğurt mayalamak, ev temizliğine yardım etmek, Türkiye haritası çizmek, kravat bağlamak gibi etkinlikler bulunduğunu söyledi. Eğitim Takvimi'ni öğrencilere gösteren Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu takvimde güzel sözler, oyunlar, ailenizle birlikte yapacağınız bilimsel çalışmalar var. Bunu her gün koparıyorsunuz ve öğretmeninizle birlikte etkinlikleri yapıyorsunuz. Bunlardan sizin evinize de göndereceğiz. Tüm Türkiye'deki arkadaşlarınız bunu kullanabilecek. Önemli olan sadece karneler ve notlar değil, önemli olan çalışmayı sevmek, öğrenmekten zevk almak ve kitap okumaktan hoşlanmak."

Bakan Selçuk'a Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve diğer bakanlık bürokratları eşlik etti.

Programın ardından tatil zilini çalan Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir süre sohbet etti, daha sonra okul bahçesine fidan dikti.

- 18 milyon öğrenci için "yarıyıl tatil zili" çaldı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı.

Yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasını kapsıyor. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma günü tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da yapılacak.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
Anadolu Ajansı
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