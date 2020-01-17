Meteoroloji yarın 3 bölgeyi kar yağışı için uyardı
|17 Ocak 2020 13:49
|Yazdır
İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde yağış meydana geleceği öngörülüyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek 'Bobo' katarakt ameliyatı oldu
17 Ocak 2020 15:25
|Sosyal markette mahkumların ürettikleri ürünler satılıyor
17 Ocak 2020 15:04
|Ölüm duası kabul oldu
17 Ocak 2020 14:34
|Konya'da üretilen robotlar kına gecelerinde de kullanılacak (Kına türküsü söylüyor)
17 Ocak 2020 14:31
|Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı
17 Ocak 2020 14:24
|TBMM'de 5 bin 763 personel çalışıyor
17 Ocak 2020 13:58
|Postacıya saldıran horozun sahibi konuştu
17 Ocak 2020 13:39
|Bulduğu 20 bin TL'yi hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı
17 Ocak 2020 12:41
|O barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek
17 Ocak 2020 12:29
|Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün
17 Ocak 2020 12:25