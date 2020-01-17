TBMM'de 5 bin 763 personel çalışıyor

TBMM'de çalışan toplam personel sayısı ve kadro dağılımları açıklandı. Parlamento'da toplam 5 bin 763 personel görev yapıyor, bunun 1810'unu sözleşmeli.

TBMM Başkanvekili Sürreya Sadi Bilgiç, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün konuya ilişkin soru önergesinde verdiği yanıtta, personelin kadro dağılımı hakkında detaylı bilgi verdi.

Buna göre Meclis'te, 4/A statüsünde 2 bin 3, 4/B statüsünde 989, 4/D statüsünde 961 çalışan bulunurken, kamuoyunda zaman zaman tartışma konusu da oluşturan sözleşmeli işçi statüsünde Parlamento'da görev yapan çalışan sayısının ise 1810 olduğu görüldü.

KHK ile kapatılan Başbakanlık personelinin 367'sinin Meclise ataması yapıldı. Başbakanlıktan gelen 33 müşavir ve 55 yasama uzmanı parlamentoda bu görevlerini sürdürüyorlar.

AYNI İŞİ YAPANA FARKLI MAAŞ

TBMM'de aynı işi yapan çalışanlar arasında ki özlük hakları ve maaş farkları muhalefet partileri tarafından sık sık Meclis gündemine taşınmıştı. Personel maaş ve özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin yeni bir çalışma yapılıp yapılmaycağına ilişkin soruya Meclis Başkanvekili Bilgiç tarafından verilen yanıt dikkat çekti.

Aynı işi yapan personelin farklı maaş almasına ilişkin açıklamada bulunan Bilgiç, konuya ilişkin düzenlemede sorumlu adres olarak TBMM'yi gösterdi. Bilgiç, "Maaş ve özlük haklarındaki iyileştirmeler yasa değişikliği ile gerçekleştirilebilecek olup, konu hakkında TBMM Başkanlığı'nın idari tasarrufları ile değişikliğe gidilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır" dedi.