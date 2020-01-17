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Nefes borusuna patates kaçan memur hayatını kaybetti
Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir ay önce nefes borusuna patates kaçan evli ve 1 çocuk annesi Nilgün Y. Ö. (33) yaşamını yitirdi
|17 Ocak 2020 14:18
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Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir ay önce nefes borusuna patates kaçan evli ve 1 çocuk annesi Nilgün Y. Ö. (33) yaşamını yitirdi.
"EVLİ VE BİR ÇOCUK ANNESİYDİ"
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü'nde görevli memur Nilgün Y. Ö., öğle arasında haşlanmış patates yedi. Ö'nün nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen genç kadın, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Endoskopi ile nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Ö., yoğun bakım ünitesine alındı.
Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Ö., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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