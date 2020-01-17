Ak Partili vekil: İthalat lobisinin önüne geçemiyoruz

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda büyük bir ithalat lobisinin bulunduğunu belirtti. Bakanlığın da bu ithalat lobisinin etkisinde kaldığına dikkat çeken Posacı, "Maalesef bu ithalat lobisinin önüne bir türlü geçemiyoruz" dedi.

İTHAL SİNEK BİLE MİDEMİ BULANDIRIYOR

Çiftçi TV'de, 'Tarımda Bir Umut' programında Galip Umut Özdil'in konuğu olan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, kendisinin de bir çiftçi olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılıkta yapılan ithalattan aşırı derecede rahatsız olduğunu kaydetti.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre; "Bırakın besilik, kasaplık, et ithalatını ithal sinek bile benim midemi bulandırıyor" diye konuşan Posacı, şunları kaydetti: "Sütte sıkıntı kalmadı gibi ancak ette sıkıntılar devam ediyor. Tarım Bakanı geldiği günden beri bunu söylüyorum. İthalat bu işin çözümü değil. Üretime destek olmak zorundayız. 10 senede bir kriz yaşanıyor, ahırlar boşalıyor. Kaynaklar boşa gidiyor."

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÖZEL BANKALARLA YARIŞIYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde uygulanan yüksek faizden de dert yanan Posacı, bir çiftçi olarak Tarım Kredi Kooperatifleri'nden alışverişi durdurduklarını söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin, uyguladığı faizle özel bankalarla yarışır hale geldiğinin altını çizen Posacı, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin tabiri caizse tefeci ile yarışır hale geldiğini, bunu da bir ziyaretinde Tarım Kredi Kooperatifleri genel müdürüne söylediğini anlattı.