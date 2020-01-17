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Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı

Mardin'de bir grup kız öğrencinin karne almaya gittikleri Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki kavgasına erkek öğrenciler de katılınca, 2 öğrenci yaralandı.
 17 Ocak 2020 14:13
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Karne almaya giden öğrenciler kavga etti: 2 yaralı

Mardin Güzel Sanatlar Lisesi'nde bu sabah karne almak için okula gelen bir grup kız öğrenci arasında başlayan tartışma, erkek öğrencilerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada biri kız, 2 öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler, ihbarla gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin durumunun iyi olduğunu bildirerek, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
DHA
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