Şamil Tayyar'dan Belediye Başkanı transferine tepki
AK Parti'li eski vekil Şamil Tayyar, belediye başkanı transferlerine itiraz ederek "eski Türkiye hastalığıdır." diyerek Erdoğan'a ve partisine tepki gösterdi
|17 Ocak 2020 14:12
|Yazdır
Bazı belediye başkanlarının mevcut partilerinden istifa edip, Ak Parti'ye geçmesinden sonra ak Partili eski vekil Şamil Tayyar partisine eleştiri getirdi.
Tayyar, sosyal medya hesabından belediye başkanı transferine tepki gösterek "Vekil/Başkan transferi, eski Türkiye hastalığıdır." dedi.
Tayyar'ın yaptığı paylaşımı şu şekilde:
"İçeriden bir küçük itiraz olarak kenarda kalsın. Vekil/Başkan transferi, eski Türkiye hastalığıdır.
Özel ve istisnai durumlar hariç, geçmişte kimse hayrını görmedi, bugün de görmez. Hele, gidene 'hain' derken, gelene 'yurtsever' muamelesi yapmak..
Aslolan gönül transferi."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|CHP'nin Olağan Kurultay tarihi belli oldu
17 Ocak 2020 15:19
|Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna ilişkin açıklama
17 Ocak 2020 14:40
|Bahçeli: İmamoğlu'nu, Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlıyorlar
17 Ocak 2020 14:18
|İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği
17 Ocak 2020 14:05
|Ak Partili vekil: İthalat lobisinin önüne geçemiyoruz
17 Ocak 2020 14:02
|Bahçeli: Kılıçdaroğlu ile ilgili rapor hazırladık, savcılara ileteceğiz
17 Ocak 2020 13:53
|Bakan Selçuk: Her şey sadece karne değil
17 Ocak 2020 13:40
|Bahçeli: Ak Parti ile ittifaktayız, koalisyonda değiliz
17 Ocak 2020 13:03
|CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira oldu
17 Ocak 2020 12:11
|Bakanlık, sosyal yardımlar hakkındaki doğru ve yanlışları grafikle anlattı
17 Ocak 2020 11:58