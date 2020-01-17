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Merakla beklenen transfer tamamlandı! Arda Turan'ın takımı belli oldu

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İspanya ve Türkiye'de forma giyen Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu.
 17 Ocak 2020 14:12
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Merakla beklenen transfer tamamlandı! Arda Turan'ın takımı belli oldu

Merakla beklenen transfer sonuçlanıyor! Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra La Liga'da Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen daha sonra Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olan Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucu yönetim Arda Turan konusunda takındığı olumsuz tutumdan geri adım attı ve deneyimli oyuncunun sarı kırmızılı kulübe transferinde mutlu sona ulaşıldı.

Bireysel çalışmalarına devam eden milli futbolcunun, resmen Galatasaraylı olacağını bildiren KAP açıklamasının bir iki gün içinde yapılacağı kaydedildi. Galatasaray'ın ligde oynanacak Denizlispor maçı öncesinde Arda'nın transferine noktayı koyması bekleniyor.

32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.
Memurlar.Net
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