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Sakarya'daki 19 sanıklı FETÖ davasında 3 tahliye

Mahkeme heyeti, 3 sanığı adli kontrol hükümleriyle tahliye etti
 17 Ocak 2020 14:26
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Sakarya'daki 19 sanıklı FETÖ davasında 3 tahliye

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü tutuklu, 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla yakınları ve avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıkların ifadesine başvuruldu.

Tanık B.A, sanıklardan sadece M.K'yi tanıdığını söyledi.

Sanıkla üniversite sınavına hazırlanırken sınıf arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını belirten B.A, "Arkadaşımın ders çalışmak için bir kişiden yardım aldığını öğrendim. Bu şekilde ona eğitim veren M.K. ile tanıştım. Bu tanışma arkadaşımın evinde oldu. Üniversiteye hazırlık için yardım almaya başladım. Sanığın eğitim dışında bir davranışına ve Fetullah Gülen'le ilgili bir konuşmasına şahit olmadım." diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 3 sanığın tutuklulukta geçirdikleri süre ve kovuşturmanın geldiği aşama itibarıyla adli kontrol şartıyla tahliyesini, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da savcının tahliyeye yönelik görüşüne katıldıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Tutuklu 3 sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 27 Mart'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Ajansı
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