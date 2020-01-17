ING Türkiye konutta faiz indirdi
|17 Ocak 2020 14:48
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ING Türkiye, konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini açıkladı. Kampanya kapsamında sunulan faiz oranı, eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak.
ING Türkiye, konut kredisi faizlerini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini açıkladı. ING Türkiye'nin kampanya kapsamında sunduğu yüzde 0.94 faiz oranı eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak.
"Faiz indirimi ile ekonomiye destek veriyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz"
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz; konut kredisinde çok avantajlı faiz oranları sunarak konut piyasasındaki canlanmaya ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, "ING Türkiye olarak hedefimiz müşterilerimizin bir adım önde olmalarını sağlayacak şekilde mükemmel müşteri deneyimi sunmak. Bu anlayışla konut ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanında olabildiğimiz için çok mutluyuz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.
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