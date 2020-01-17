Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı
|17 Ocak 2020 14:56
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Konut Fiyat Endeksi (KFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,09 artarak 117,10 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,09 artarak 117,10 oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,19 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,05 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,01, 0,76 ve 1,13 artış gözlemlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,30, 6,48 ve 7,47 artış gösterdi.
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