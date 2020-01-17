Isparta'da FETÖ operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
|17 Ocak 2020 14:58
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Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
Örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlardan birinin örgütün Mersin emniyet sorumlularından olduğu öne sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Ocak'ta "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmış, aramada 29 cep telefonu, 10 wifi cihazı, 20 SIM kart, 7 SD kart, 6 flash bellek, iki harici hard disk, 4 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 3 sahte kimlik ve sürücü belgesi, 103 bin 800 liralık çek ile 20 bin dolar ele geçirilmişti.
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