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Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek

Merkel, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek
 17 Ocak 2020 14:59
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Almanya Başbakanı Merkel 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak'ta Türkiye'ye gidecek.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti. Seibert, görüşmede uluslararası konuların yanı sıra ikili ilişkilerin gündemde olacağını belirtti.

Seibert, ziyaret çerçevesinde Merkel ve Erdoğan'ın Türk Alman Üniversitesi kampüsünün açılışına katılacaklarını da kaydetti.

Bunun yanında, Merkel'in Türk Alman Ticaret Odasının davetine katılarak ekonomi çevreleriyle bir araya geleceği, Türkiye'deki sivil toplum kuruluş temsilcileriyle görüşmesinin de beklendiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı
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