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Sosyal markette mahkumların ürettikleri ürünler satılıyor

Menemen Adliyesi'nde, geçen yıl 15 farklı ceza infaz kurumlarındaki mahkumların ürettikleri ürünlerin satışına başlayan sosyal market, bu sene çeşitleri çoğaltarak Türkiye'deki 20 cezaevinde bulunan mahkumların ürünlerini satmaya başlayıp ürün yelpazesini genişletti
 17 Ocak 2020 15:04
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Sosyal markette mahkumların ürettikleri ürünler satılıyor

Menemen Adliyesi'nde, geçen yıl 15 farklı ceza infaz kurumlarındaki mahkumların ürettikleri ürünlerin satışına başlayan sosyal market, bu sene çeşitleri çoğaltarak Türkiye'deki 20 cezaevinde bulunan mahkumların ürünlerini satmaya başlayıp ürün yelpazesini genişletti.

Menemen Adliyesi'ndeki sosyal market, tamamı Türkiye'deki 20 cezaevinde üretilen ürünlerden oluşuyor. Bu anlamda sosyal market, halkın alışveriş yapmasına olanak sağlayarak piyasa değerinden daha düşük fiyatlardaki ürünler ile Menemenlilerin sıklıkla alışveriş yaptıkları nokta haline geldi. Menemen'e özel yerel ürünleri simgeleyen çini ve süsleme vazolar marketin raflarında yer alırken, mahkumlar tarafından üretilerek satışa sunulan; gıda maddeleri, unlu mamulleri, ekmek, ayakkabı, gömlek ve süs ürünleri kalitesi ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, sosyal marketle ilgili, "Mahkumların ürettikleri ürünler ürünlerin yanı sıra ayakkabı, gömlek, çini süsleme ürünler de halka açık satışa sunuldu. Buradaki çalışmalar çok kıymetli; çünkü belli bir alanda mahkumların sadece cezalandırılması amacıyla toplanması ceza hukukunun temel amacı değildir. Temel amaçlarından bir tanesi ıslah edilmesi ve topluma geri kazandırılarak hayatlarını devam ettirebilmeleridir. Türkiye'nin her yerinde mahkumlarımız, infaz kurumlarımızda meşakkatli çalışmalar ortaya koyarak ürünleri vatandaşlarımıza sunmaktadır. Bu vesileyle kendilerini de bir iş dalında yetiştirme fırsatı buluyor meslek sahibi olarak cezalarını bitirdikten sonra hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Aynı zamanda mahkumlar infaz kurumlarında ürünleri üretiminde çalışırken maaş alıyor, sigortaları da yapılıyor" dedi

Menemen Ceza İnfaz Kurumu Metin Erkılıç da, "Son altı ay içerisinde insan hakları örgütlerinin şikayetine binaen denetimine tabi olduk, ikisinden de teşekkür aldık. İddiaların hepsini görüntü ve belgelerle boşa çıkartarak İzmir Başsavcılığı, Menemen Başsavcılığı ve cezaevi müdürlüğü olarak insan hakları örgütlerinden teşekkür aldık" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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