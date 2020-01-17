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Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek 'Bobo' katarakt ameliyatı oldu

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ameliyat edilmesi için dün Mersin'den İstanbul'a getirilen 'Bobo' isimli köpek, bugün Üsküdar'daki hayvanlara yönelik bir göz merkezinde katarakt ameliyatı oldu.
 17 Ocak 2020 15:25
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Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek 'Bobo' katarakt ameliyatı oldu

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ameliyat edilmesi için dün Mersin'den İstanbul'a getirilen 'Bobo' isimli köpek, bugün Üsküdar'daki hayvanlara yönelik bir göz merkezinde katarakt ameliyatı oldu. 12 yaşındaki doberman cinsi Bobo'yu ameliyat eden veteriner Prof. Dr. Murat Şaroğlu, "Bobo bir vesileydi, bir sembol oldu. Ameliyat teknik olarak iyi geçti" dedi.
Mersin'de, yaklaşık 5 ay önce görme sorunu yaşamaya başlayan ve 1 ay önce katarak nedeniyle görme yetisini tamamen kaybeden 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo' isimli köpeğin tekrar görmesi için ameliyat edilmesi gerekiyordu. Bobo'yu 12 yıl önce 3 aylıkken sahiplenen ev kadını Ferda Şahin, Mersin'de veterinerle yaptığı görüşmede operasyonun İstanbul ya da Ankara'daki bir hayvan kliniğinde özel olarak yapılması gerektiğini öğrendi. İstanbul'daki hayvan kliniğiyle yaptığı görüşmede ameliyatı için yaklaşık 6 bin TL gerektiği öğrenen Şahin ve İğdigül, Bobo'nun ameliyat masrafı için sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Durumu öğrenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek Bobo, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından dün İstanbul'a gönderildi. Bugün, Üsküdar'daki hayvanlar için olan bir göz merkezinde Bobo'yu ameliyat eden veteriner Prof. Murat Şaroğlu, "Bobo bir vesileydi, bir sembol oldu. Ameliyat teknik olarak iyi geçti" dedi.

"AMELİYAT TEKNİK OLARAK İYİ GEÇTİ"

Bobo'nun katarakt ameliyatını yapan veteriner Prof. Murat Şaroğlu, "Birçok meslektaşım, birçok hayvansever Bobo'nun sağlığıyla ilgili haber bekliyor bizlerden. Bobo'nun iyi olmasını, ışığa kavuşmasını istiyoruz elbette. Bobo'yu ameliyat öncesinde detaylıca muayene ettik. Bobo'nun tek sorunu katarakt değildi. Eski bir olay olarak retinasında da kanama gelişmiş. Her iki gözünde de hasar olduğu için görmemesinin bir sebebi de bu. Bobo aynı zamanda kronik bir böbrek yetmezliği yaşıyor. Muhtemelen gözlerindeki kanama bu yüzden şekillenmiş. Hem böbrek tedavisi hem de göz tedavisi devam edecek. Böyle bir problemi olmasa çok daha güzel haberler verebilirdik ama görme şansı var. Birkaç hafta sürebilir, onun ışığa kavuşup kavuşamayacağını anlamak ama teknik olarak ameliyatı iyi geçti" diye konuştu.

"AMELİYATI TEK GÖZÜNE YAPTIK"

Şaroğu, "Ameliyatı tek gözüne yaptık, çünkü daha az hasar olan tarafa öncelikli şans tanımak istedik. Yanı sıra böbrek hastası olduğu için bu anestezi anlamında da bir risk taşıyor" ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAKANIMIZ SÜRECİ HER AN TAKİP EDİYOR"

Bobo'yu ziyarete gelen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da "Bobo'nun durumu bir sembol haline geldi. Basına yansımasıyla beraber sayın bakanımız hemen o gece bizi aradı ve ne yapabileceğimizi sordu. Biz de hocamızla görüştük, sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Sayın bakanımızda bütün masrafları üstlendikten sonra gönderdi bizi. Dün akşam Bobo'yu aldık ve Türkiye'nin de sayılı göz merkezlerinden birinde ameliyatını yaptık. Her şey Bobo için, inşallah onu da görürken görürüz. Sayın bakanımızda süreci her an takip ediyorlar. İnşallah Bobo sağlığına kavuşur ve Bobo'yla da bir araya gelirler diyorum" diye konuştu.

Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı

Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek 'Bobo' tedavisi için İstanbul'a gönderildi
DHA
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