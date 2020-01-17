1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hileli ürün satanlara ceza geliyor, teklif Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi
 17 Ocak 2020 15:39
Yazdır
Hileli ürün satanlara ceza geliyor, teklif Meclis'te

AK Parti milletvekilleri, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin 27 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, "Bu kanun teklifini daha önceki dönemlerde Meclis Başkanlığına sunmuştuk fakat kadük olmuştu. O zaman geçmemişti. Bu kanun teklifimizi tekrar çalıştık düzenlemeyle daha da geliştirerek Meclis Başkanlığına sunuyoruz." dedi.

Muş, düzenlemeyle, Avrupa müktesebatıyla uyumlaştırmaya gidileceğini, Türk malı ürünlerin, Avrupa pazarına daha rahat erişiminin sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Düzenlemenin, Türkiye'nin ihracatının artırılmasında etkili olacağını belirten Muş, "İhracatımızın önemli bir kısmı Avrupa Birliğine yapılıyor ve biz AB'ye net ihracatçı durumundayız yani ihracatımız ithalatımızdan fazla olan bir ülkeyiz. Bu kanun teklifinde Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlaştırılan belli alanlar var. Düzenlemeyle ihracatçımız çok daha rahat ve etkili şekilde Avrupa pazarlarına mallarını satma imkanına sahip olabilecek." diye konuştu.

Mevcut durumda üretici başlığı altında toplanan "imalatçı", "ithalatçı" ve "yetkili satıcı"nın artık ayrı ayrı tanımlanacağını söyleyen Muş, bu kapsamda ortaya çıkacak aksaklıklarda, müeyyidelerin paydaşlara hakkaniyetli şekilde uygulanacağını kaydetti.

Türk malı imajının korunabilmesi için tağşiş ya da güvensiz ürün ihracatı yapılan firmalara kısıtlama getirileceğini bildiren Muş, "Speckt'leri tutmuyorsa, etikette yazılanlarla ürün tutmuyorsa ve firmalar bu şekilde ihracat yapmaya çalışıyorsa bunlara belli kısıtlamalar ve yaptırımlar getirilecektir çünkü Türk malının imajının dünyada da korunmasını istiyoruz." dedi.

e-Ticaret'in, hızlı gelişen bir alan olduğuna dikkati çeken Muş, "Özellikle internet, televizyon ve radyo üzerinden uygunsuz ve güvenli olmayan ürün satışı yapılması durumunda onlar da bu düzenlemenin öngörüldüğü müeyyideler kapsamına alınacak." diye konuştu.

Düzenlemeyle "izlenebilirlik" mekanizması oluşturulacağını belirten Muş, "Bir ürün imalatçıdan veya ithalatçıdan çıktığı zaman hangi dağıtıcıdan, oradan nereye kadar gidiyorsa bunların beyan edilme zorunluluğunu ortaya koyuyoruz ki sistem uygunsuz ya da ayıplı, Türkiye'nin ortaya koyduğu standartların dışında bir ürün ortaya çıktığında, bunun hangi paydaşlardan çıktığını rahat şekilde bulabilsin." ifadelerini kullandı.

"Geri çağırma mekanizmasının zorunlu hale getirileceğini" vurgulayan Muş, "Kanun teklifiyle bir ürünün ayıplı, uygunsuz, güvenli olmadığı ortaya çıktığı zaman tüketiciye herhangi bir külfet olmadan zorunlu şekilde geri çağrılmasını, toplanmasını düzenlemiş olacağız." dedi.

Teklifle "ürün sorumluluğu tazminatı" getirileceğini bildiren Muş, "Düzenlemeyle vatandaşımız bir ürün aldığı zaman bu üründen kaynaklı kendisinin ya da mallarının zarar görmesi durumunda tazminat hakkını getirmiş olacağız." diye konuştu.

Televizyon, internet ve radyo üzerinden satılan ürünlere ilişkin Muş, şöyle konuştu:

"Kanun, burada farklı yaptırımlar ve çok çeşitli para cezaları öngörüyor. Burada idari yaptırımlar ve soruşturmalar, ürünlerin toplatılması devreye giriyor. İnternet üzerinden bunu satıyorsa ilgili sayfanın kapatılması devreye giriyor. 'Ben güvenli olmayan, sağlıksız ürünleri istediğim gibi satarım.' kimse diyemez. Mevcut mevzuatımız var fakat hayat çok hızlı akıyor, teknoloji çok hızlı geliştiği için oradan farklı alanlar oluşabiliyor. Bunları da düzenlemeyle kapsam altına alacağız ve vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamış olacağız. Amacımız vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak. Mevcut mevzuatımızı daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Hem vatandaşımızın güvenilir ürüne ulaşmasını sağlamak hem de o tedarik zincirinde aksaklık çıkan noktaların belirlenmesini sağlayacak şekilde düzenlememizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP, Parti İçi Eğitim Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
17 Ocak 2020 16:57		 İmamoğlu'ndan mektup yanıtı: Sadece Kanal'ı anlatmadım
17 Ocak 2020 16:34
Erdoğan: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın
17 Ocak 2020 16:16		 Ali Babacan'ın her şeyi danıştığı isim
17 Ocak 2020 16:11
CHP'nin Olağan Kurultay tarihi belli oldu
17 Ocak 2020 15:19		 Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna ilişkin açıklama
17 Ocak 2020 14:40
Bahçeli: İmamoğlu'nu, Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlıyorlar
17 Ocak 2020 14:18		 Şamil Tayyar'dan Belediye Başkanı transferine tepki
17 Ocak 2020 14:12
İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği
17 Ocak 2020 14:05		 Ak Partili vekil: İthalat lobisinin önüne geçemiyoruz
17 Ocak 2020 14:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - Konya'nın 'Bisiklet Master Planı'na uluslararası ödül17:05 - FETÖ'nün askeri yapılanması davasında 9 sanığa ceza17:03 - Mısır'da gözaltına alınan diğer AA çalışanları da kefaletle serbest bırakılacak16:59 - Artık tribünlere ayakta seyirci alınabilecek16:57 - CHP, Parti İçi Eğitim Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı16:50 - Kırık burunla ameliyat yapan doktora saldırı kamerada16:40 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 34 zanlı salıverildi16:38 - Karlov suikastı davasında sanıkların tutukluluk halleri devam edecek16:36 - İstanbul'daki çekici hizmetlerini Ankara merkezli vakıf yapacak16:34 - İmamoğlu'ndan mektup yanıtı: Sadece Kanal'ı anlatmadım
16:26 - Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı16:23 - CHP'li Belediye Başkanı Kanal İstanbul'u desteklemiş16:19 - Küçük yazar karne aldı, protokole kitabını hediye etti16:16 - Erdoğan: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın16:14 - Samsun'da FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı16:11 - Ali Babacan'ın her şeyi danıştığı isim16:10 - Özel Kalem Müdürlüğünden Şef kadrosuna atandı, Sayıştay kamu zararı dedi16:07 - İSMEK'in ilk Kürtçe dil kursunda kontenjanlar doldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
Nefes borusuna patates kaçan memur hayatını kaybetti
Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna ilişkin açıklama
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
Erdoğan: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çökmek 2
şu an çalan şarkı 1
Özgürlük 2
iran'lı satranç hakeminin ülkesine dönememesi 2
eren derdiyok 1
senden iyi olmasın 1
önder özen'in fenerbahçe'ye sportif direktör olması 3
yalnızlıkla sevmek 4
barış için oradaydık 2
çıtlatmak 4
SON İLANLAR
Döğer Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalaba Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İskilip Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İSYÖN İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam