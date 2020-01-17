Nusret Gökçe: Alkol kullanmıyorum, her ramazan orucumu da tutmaya gayret ederim

Şimdilerde 15 restoranı ve bir oteli olan Gökçe, çok zor günler geçirdiğini söyledi.

2020 yılına bir camide dua ederek giren ve bu anı sosyal medya hesabından paylaşan Nusret Gökçe, Plus Dergi'ye özel açıklamalarda bulundu.

Mesleğine kasaplarda çıraklık yaparak başlayan Nusret, ardından kasap-restoran konseptine sahip bir restoranda çalışmaya başlamış ve cebindeki son parasıyla Arjantin'e gitmişti. Ülkeye döndüğünde oradakini deneyimlerini aktaran Gökçe, sonrasında zorlu şartlarda Amerika'ya gitmişti.

Yaşadığı bu süreci kastederek konuşan Nusret, "Allahtan ne istediysem verdi, ne kadar şükretsem az. Geçmişimi asla unutmadım ama geriye dönüp asla bakmam. Çok zor günler geçirdiğim doğrudur ama asla şikayet etmedim. Hiçbir zaman yoruldum demedim" dedi.

Amerika'ya gittikten sonra New York'un en bilindik dört restoranında para almadan çalışan ve yaptığı menü New York Times'da yayınlanan Nusret, Türkiye'ye dönüp arkadaşının desteği ile ilk restoranını açmıştı. Ardından yoluna tek başına devam eden Nusret, röportajda kader inancından da bahsetti.

"Alın yazısı denilen bir hadise vardır, ona inanırım. Ben gayret ederim gerisi Allah'ın yardımı ile olur. Alkol kullanmıyorum. Her ramazan orucumu da tutmaya gayret ederim" diyen Nusret, böylece yılbaşında yaptığı paylaşıma da açıklık getirmiş oldu.

Öte yandan şimdi tüm dünyanın tanıdığı biri haline gelen 36 yaşındaki Gökçe'nin; İstanbul'da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos'da şubeleri bulunuyor. İş insanının aynı zamanda İstanbul Maçka'da da bir oteli bulunuyor.