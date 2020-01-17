İstanbul'da annelere ücretsiz ulaşım kartı
İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi mecliste oybirliği ile kabul edildi
|17 Ocak 2020 15:51
|Yazdır
İstanbul'da ücretsiz ulaşımın kapması genişletildi.
Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden konu ile ilgili, ''İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir'' açıklamasında bulundu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Konya'nın 'Bisiklet Master Planı'na uluslararası ödül
17 Ocak 2020 17:08
|İstanbul'daki çekici hizmetlerini Ankara merkezli vakıf yapacak
17 Ocak 2020 16:36
|CHP'li Belediye Başkanı Kanal İstanbul'u desteklemiş
17 Ocak 2020 16:23
|Yozgatlı öğrencinin bayrak sevgisi
17 Ocak 2020 16:05
|10 öğrencisi bulunan okulda karne töreni
17 Ocak 2020 15:55
|Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarına koştular
17 Ocak 2020 15:45
|Yargıtay'dan Yüksekova'daki okula bilgisayar desteği
17 Ocak 2020 15:34
|Kaymakam'dan, başında simit tepsisiyle bayide görüntülenen çocuğa telefon
17 Ocak 2020 15:29
|Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
16 Ocak 2020 21:26
|'Türkiye'nin geçiş güzergahı' yarıyıl tatiline hazır
16 Ocak 2020 20:41