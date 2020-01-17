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10 öğrencisi bulunan okulda karne töreni

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Nügürcük köyünde karne töreni düzenlendi
 17 Ocak 2020 15:55
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10 öğrencisi bulunan okulda karne töreni

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Nügürcük köyünde karne töreni düzenlendi.

Öğrenci sayısının az olması nedeniyle 2017-2018 yılında eğitim öğretime açılmayan okul bu yıl yeniden eğitim öğretime başladı.

İki yıl aradan sonra öğrencileriyle eğitim öğretime yeniden başlayan okulda düzenlenen karne törenine Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ve Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Aras katıldı.

10 öğrencisi bulunan okulda Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü çocuklara karne hediyesi olarak çanta içersinde kırtasiye malzemesi ve tatilde okumaları için hikaye kitaplarının yanı sıra kışlık bot hediye ettiler.

Öğrenciler, kaymakam ve Milli Eğitim Müdürünün Karne törenine katılmalarından son derece memnun kaldıklarını dile getirdiler.

Kaymakam Şenol Turan, "Çocuklarımızın karne sevincini yaşamak için Nügürcük köyümüzdeyiz. İlçemizin en uzak okullarından bir tanesi. 12 öğrenci ile faaliyete başladık. Sayımız an itibarıyla sekiz önümüzdeki yıl yine beş altı öğrencimizin katılımı ile 13-14 civarında olacak. Okulumuzda bir süre eğitim öğretime ara vermek zorunda kaldık. Malum göç nedeni ile bundan sonra eğitim öğretim faaliyetler tekrar devam edecek arkadaşlarımızın karne sevinçlerini paylaşalım, bu sevince bizde ortak olalım. Sağ olsunlar bizleri çok güzel karşıladılar öğrenciler bana söz verdiler şu 15 günlük tatil süresince oyunla vakit geçirmeyecekler kitapta okuyacaklar" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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