İSMEK'in ilk Kürtçe dil kursunda kontenjanlar doldu
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK'lerde artık Kürtçe dil kurslarının açılacağını söylemişti. Kürtçe kursa rekor başvuru geldi. Kontenjan iki gün içerisinde doldu
|17 Ocak 2020 16:07
|Yazdır
Konuyla ilgili yapılan çalışmaların ardından Kürtçe dil eğitimi verecek öğretmenler İSMEK bünyesinde işe alındı ve dil kursu için başvurular başladı.
Kontenjanlar iki gün içerisinde doldu
İSMEK'in İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda açtığı kurslar için belirlenen kontenjanlar 2 gün içerisinde doldu.
Kürtçe kursları, hafta içi ve hafta sonu düzenli olarak devam edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürtçe kursların önemli olduğunu dile getirmişti.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Elbette açılan Kürtçe kurslara destek olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek 'Bobo' katarakt ameliyatı oldu
17 Ocak 2020 15:25
|Sosyal markette mahkumların ürettikleri ürünler satılıyor
17 Ocak 2020 15:04
|Ölüm duası kabul oldu
17 Ocak 2020 14:34
|Konya'da üretilen robotlar kına gecelerinde de kullanılacak (Kına türküsü söylüyor)
17 Ocak 2020 14:31
|Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı
17 Ocak 2020 14:24
|TBMM'de 5 bin 763 personel çalışıyor
17 Ocak 2020 13:58
|Meteoroloji yarın 3 bölgeyi kar yağışı için uyardı
17 Ocak 2020 13:49
|Postacıya saldıran horozun sahibi konuştu
17 Ocak 2020 13:39
|Bulduğu 20 bin TL'yi hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı
17 Ocak 2020 12:41
|O barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek
17 Ocak 2020 12:29