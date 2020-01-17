Ali Babacan'ın her şeyi danıştığı isim
|17 Ocak 2020 16:11
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Yeni partinin kuruluşunun sürekli ertelendiği Ali Babacan cephesinde sıkıntılı günler yaşanıyor. Daha önce aralık ayı sonunda açıklayacaklarını belirten Babacan'ın partiyi bir türlü kuramaması söylentileri de beraberinde getirdi.
İkinci AK Parti eleştirisi
Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; AK Parti kökenliler ve AK Parti dışından gelenler olmak üzere iki ayrı kanadın oluştuğu belirtilen yeni oluşumda, farklı siyasi geleneklerden gelen bazı isimlerin "İkinci AK Parti" kuruluyor eleştirileri yaparak, yeni partide yer almaktan vazgeçtiği belirtildi.
Diğer yandan Babacan cephesinde, Türkiye'nin gündemindeki temel meseleler konusunda ciddi oranda fikir ayrılıklarının yaşandığı ve bu ayrışmanın da firelere neden olduğu kaydedildi.
Babacan her şeyi Birol Aydemir'e danışıyor iddiası
Ayrışmaların yaşandığı Ali Babacan'ın oluşumunda, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir'in sözü en çok geçen ikinci isim olduğu öğrenildi. Babacan'ın konuşmalarına kadar her şeyi Aydemir'e danıştığı ve Aydemir'in onay vermediği bir ismin de yeni partiye alınmadığı belirtildi.
Bu durumun, Babacan ile birlikte hareket eden bazı isimlerin yanında Abdullah Gül'de de rahatsızlık uyandırdığı öne sürüldü.
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