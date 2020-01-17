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Küçük yazar karne aldı, protokole kitabını hediye etti

Bursa'da henüz 4'üncü sınıfta olmasına rağmen 3 kitabı bulunan Cihat Uğur, karne dağıtım töreni için sınıflarına gelen Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol mensuplarına 'Hayallerimden Kalemime Bursa' adlı imzalı kitabını hediye etti
 17 Ocak 2020 16:19
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Küçük yazar karne aldı, protokole kitabını hediye etti

Bursa'da henüz 4'üncü sınıfta olmasına rağmen 3 kitabı bulunan Cihat Uğur, karne dağıtım töreni için sınıflarına gelen Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol mensuplarına 'Hayallerimden Kalemime Bursa' adlı imzalı kitabını hediye etti.

Bursa'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Bursa'da yaklaşık 586 bin öğrenci ve 32 bin öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla 15 günlük tatile çıkmış oldu. İlk dönemin son gününde TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu ve Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin karne sevincine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da ortak oldu. Öğrencilere tatili dinlenerek geçirmelerini tavsiyeden protokol üyeleri daha sonra öğrencilere hem karnelerini hem de hediyelerini dağıttı.

Öğretmeni tarafından ismi okunduktan sonra tahtaya gelip karnesini olan Cihat Uğur adlı öğrenci, protokol üyelerinde şaşkınlık yaşattı. Sırasının altından hediye paketlerini çıkaran Uğur, Vali Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol mensuplarına kendi yazdığı imzalı kitabını hediye etti. Protokol üyeleri, üç kitap yazan ve son kitabı 'Hayallerimden Kalemime Bursa'yı kendilerine hediye eden küçük yazarı tebrik etti.

Protokol üyeleri karne dağıtım töreninin ardından öğretmenler odasında da öğretmenlerle bir araya gelip, iyi tatiller diledi.
İhlas Haber Ajansı
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