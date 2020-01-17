CHP'li Belediye Başkanı Kanal İstanbul'u desteklemiş
Kanal İstanbul projesinin geçtiği Büyükçekmece'nin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 2015 senesinde projeyi desteklediği konuşması ortaya çıktı
|17 Ocak 2020 16:23
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Son günlerde Kanal İstanbul tartışması devam ederken CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün desteklediği konuşması ortaya çıktı.
Akgün konuşmasında, "İstanbul'da yeni bir kanala yeni bir boğaza olacaksa niye olmasın destekleriz. Ve bundan İstanbul'dan ziyade, İstanbul'un batısında oturan bizler için Büyükçekmece, Silivri'de oturanlar, yatırım yapanlar, arazisi olanlar istifade edecekler" ifadelerini kullandı.
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