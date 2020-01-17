Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
|17 Ocak 2020 16:26
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Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin şehirde yeni bir yapılanmaya girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, "gaygubet evi" olarak adlandırılan 11 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 zanlı yakalandı.
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