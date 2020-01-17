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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 34 zanlı salıverildi

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 şüpheli, 33'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı
 17 Ocak 2020 16:40
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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 34 zanlı salıverildi

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 şüpheli, 33'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 14 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan, aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 33'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.
Anadolu Ajansı
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