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CHP, Parti İçi Eğitim Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı

Toplantıda, Parti İçi Eğitim Yönetmeliği, "Parti içi eğitim almayan kişilerin partiye üye olamayacağı" maddesi çıkarılarak kabul edildi
 17 Ocak 2020 16:57
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CHP, Parti İçi Eğitim Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan ve 4,5 saat süren PM'de, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın yapılacağı tarih ele alındı.

PM'de, 37'nci Olağan Kurultay'ın 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılması kararlaştırıldı. PM toplantısında ayrıca "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği" ile bazı bağışlanma talepleri de ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, görüşmeler sırasında üyelerin çoğunluğu, "parti içi eğitim almayan kişiler partiye üye olamaz" maddesine itiraz etti.

Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın PM'ye bilgi vermesi sonrasında yönetmelik, üyelerin onayına sunuldu.

Parti İçi Eğitim Yönetmeliği, "Parti içi eğitim almayan kişilerin partiye üye olamayacağı" maddesi çıkarılarak kabul edildi.

Öte yandan, "Parti İçi Eğitim Birimi"nin yapacağı işlemlerin PM ve Merkez Yönetim Kurulu onayına sunulması zorunluluğu da getirildi.

Söz konusu yönetmelik, aynı maddeden dolayı bir önceki PM'de kabul edilmemişti.

Bu arada, PM sonrasında Merkez Yönetim Kurulu da olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'de, PM'de alınan kararlar ile eğitim yönetmeliğinin ele alındığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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