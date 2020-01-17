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Artık tribünlere ayakta seyirci alınabilecek

Yapılan talimat değişikliğiyle, artık tribünlere ayakta seyirci alınabileceği duyuruldu
 17 Ocak 2020 16:59
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Artık tribünlere ayakta seyirci alınabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), talimatlarda bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

TFF Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrasında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Yapılan değişiklikle TFF'nin, Süper Lig kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini, transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirdiği ifade edildi.

Bu sınırlama daha önce, transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 24.00'e kadar uygulanıyordu.

- Tribüne ayakta seyirci alınabilecek

TFF, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi de yürürlüğe soktu.

Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda yapılan değişiklikle, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiği vurgulandı.

Öte yandan, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nda da bir takım yeni düzenlemelere gidildiği aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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