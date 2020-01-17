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Aydın'daki 'ayakkabısız okulda' ilk karne heyecanı

Okula ev sıcaklığı kazandırılması amacıyla öğrencilerin ayakkabısız olarak dersleri özel sıralar ve minderlerin üzerinde işlediği Yılmazköy İlkokulunda öğrenciler karnelerini aldı
 17 Ocak 2020 17:16
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Aydın'daki 'ayakkabısız okulda' ilk karne heyecanı

Aydın'da "Okulum Benim İkinci Evim" projesi kapsamında bu yıl "ayakkabısız" ders verilmeye başlanan okulda ilk karne heyecanı yaşandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, parke zemin kaplandıktan sonra minderler ve özel sıralarla yenilenerek "ayakkabısız okul" haline getirilen Yılmazköy İlkokulunda projenin uygulamaya konulmasının ardından 97 öğrenci ilk kez karne aldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende "takdir" ve "teşekkür" alan öğrencilerin belgeleri Okul Müdürü Fatih Mehmet İlter tarafından verildi, dereceye girenler de madalya ile ödüllendirildi.

İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada İngiltere ve Finlandiya'daki benzer uygulamalardan esinlenerek hayata geçirdikleri "ayakkabısız okulun" öğrenciler üzerinde olumlu etki yaptığını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin okulu daha çok sevdiğini aktaran İlter, "Ayakkabısız okul olarak güzel bir dönem geçirdik. Öğrencilerimizin başarısının arttığını gözlemledik. Devamsızlıkları da yok denecek kadar azaldı. Bu durum bizi ve arkadaşlarımızı çok mutlu etti. İnşallah daha güzel işler başaracağız." dedi.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte okulun daha da güzelleştiğini söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Durmuş Semet, "İki çocuğum da bu okula geliyor. Kendi çocuklarım ve diğer çocuklar da okula gayet severek geliyor. Bu yıl 'Hastayım, okula gitmeyeceğim' sözü duymadım." diye konuştu.

Dördüncü sınıf öğrencisi Şefika Ece Semet ise "Tatile gireceğimiz için çok sevinçliyim ve heyecanlıyım ama biraz da üzülüyorum. Okulumdan ayrılmak istemiyorum. Okulum ev gibi oldu bana. Evim gibi çok güzel." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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