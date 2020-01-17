Sağlık evrakları ve dosyaları'nın çöpte bulunmasına soruşturma
Milas Sağlık Müdürü Kırova: Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Söz konusu evraklar görevliler tarafından toplanarak, imha komisyonuna gönderildi
|17 Ocak 2020 17:25
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Muğla'nın Milas ilçesinde, sağlık evrakları ve dosyaların imha edilmeden çöpe atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Milas Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Beçin Mahallesi'ndeki çöpte, bir sağlık merkezine ait evrakları ve dosyaları buldu. Evraklarda kişiye özel bilginin yer aldığı öğrenildi.
İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Ergun Kırova, detaylı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Söz konusu evraklar görevliler tarafından toplanarak, imha komisyonuna gönderildi." dedi.
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