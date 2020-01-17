Kırmızı ışıkta geçen yayadan şaşırtan savunma

Gaziantep'te polis, vatandaşların huzur ve güveni için şehir içi ve şehirler arası kara yolllarında denetimlerini arttırarak sürdürüyor. Kent merkezindeki yaya geçitlerinde uygulama yapan polis ekipleri, kırmızı ışıkta geçen yayaları önce uyardı ardından ceza kesti. Denetimler esnasında trafik polisleri, trafik ışıklarına riayet etmeyen bir yayaya uygulama yaptıklarını söyleyerek, kırmızı ışıkta geçtiğini hatırlattı. İsmi açıklanmayan yaya, "Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım" diyerek kendini savundu.

Polis ekipleri ise Avrupa ülkelerinde trafik ışıkları ve ikaz tabelalarının bulunmadığı yerlerde yayaların öncelikli geçme hakkı bulunduğunu, trafik ışıklarının yer aldığı bölgelerde ise hem araç sürücülerinin hem de yayaların trafik ışıklarına uyma zorunluluğu bulunduğunu ve aksi durumlarda ceza ve yaptırımların uygulandığını söyleyerek, ikaz ettiği yayaya para cezası kesti.

986 sürücü ve araç plakasına işlem yapıldı

Gün boyu yapılan denetimlerde 4 bin 552 araç kontrol edildi. Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 254 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 335 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 1 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 14 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya dış ışık donanımı aykırı araç kullanmaktan, 10 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliğine neden olmaktan, 18 motosiklet sürücüsüne kask takmama gibi çeşitli suçlardan, 7 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 25 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 1 sürücüye izin belgesinin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmaktan işlem yapıldı. 316 sürücüye ise diğer trafik kurallarını ihlal etme gerekçesiyle ceza kesilirken toplamda 986 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. İşlem yapılan araçlardan 108'i trafikten men edilirken, ceza kesilen 4 sürücünün de belgesine el konuldu.