Döviz haftayı nasıl kapattı?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış,satış fiyatları şöyle
|17 Ocak 2020 17:41
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış,satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8480
|5,8490
|5,8940
|5,8950
|Avro
|6,5210
|6,5220
|6,5430
|6,5440
|Sterlin
|7,6190
|7,6570
|7,6690
|7,7080
|İsviçre Frangı
|6,0550
|6,0860
|6,0750
|6,1050
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8250
|5,8850
|5,8600
|5,9200
|Avro
|6,4900
|6,5600
|6,5000
|6,5700
|Sterlin
|7,5510
|7,7050
|7,5820
|7,7420
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