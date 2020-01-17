Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 480,00 liradan işlem gördü
|17 Ocak 2020 17:48
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 294,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|292,30
|292,50
|294,60
|294,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.927,00
|1.948,00
|1.942,00
|1.963,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|266,50
|270,50
|269,00
|273,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.883,00
|1.913,00
|1.897,00
|1.917,00
|Yarım Ziynet
|941,00
|951,00
|949,00
|959,00
|Çeyrek Ziynet
|471,00
|476,00
|475,00
|480,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı
17 Ocak 2020 18:34
|Borsa rekorlara devam ediyor
17 Ocak 2020 18:22
|Döviz haftayı nasıl kapattı?
17 Ocak 2020 17:41
|Borsa günün ilk yarısında geriledi
17 Ocak 2020 13:15
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
17 Ocak 2020 12:45
|Gün ortası döviz fiyatları
17 Ocak 2020 12:05
|Gram altın 293 lira seviyelerinde
17 Ocak 2020 11:15
|Borsa güne yükselişle başladı
17 Ocak 2020 10:14
|Dolar bu sabah güne nasıl başladı?
17 Ocak 2020 09:49
|Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
17 Ocak 2020 09:17