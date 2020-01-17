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Altında gün sonu fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 480,00 liradan işlem gördü
 17 Ocak 2020 17:48
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Altında gün sonu fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,79 artışla 294,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 292,30 292,50 294,60 294,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.927,00 1.948,00 1.942,00 1.963,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 266,50 270,50 269,00 273,00
Lira(Tam) Ziynet 1.883,00 1.913,00 1.897,00 1.917,00
Yarım Ziynet 941,00 951,00 949,00 959,00
Çeyrek Ziynet 471,00 476,00 475,00 480,00
Anadolu Ajansı
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