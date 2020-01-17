Karne almak istemeyen Yusuf'u Vali bile ikna edemedi
|17 Ocak 2020 17:51
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Karabük'te 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatili başladı. İl genelinde 193 okulda 37 bin 070 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı Karabük'te Kurtuluş İlköğretim Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, Şube Müdürleri Erdal Üngören ve Mehmet Özdemir, öğretmenler ve veliler katıldı.
Vali Gürel, girdiği sınıflarda öğrencilerle kısa süre sohbet ederek, öğrencilere kitap hediye ederek karnelerini verdi. Kurtuluş İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde ana sınıfı öğrencisi küçük Yusuf Eymen Bakır, kalabalıktan sıkıldığı için karnesini almak ve fotoğraf çektirmek istemedi. Vali Gürel, Küçük Yusuf'un yanına gelerek karnesini vermek ve fotoğraf çektirmek için uğraştığı anlar gülümsetirken, öğretmenlerinin de uğraşı Yusuf'un karne almasına ikna edemedi.
Karne dağıtımının ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "İlimizde 37 binin üzerinde öğrencimiz var. Ama ülkemizde milyonlarca öğrencimiz var. Birinci dönem bitti. Huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sonlandırdık. İnşallah çocuklarımız bi 15 gün dinlenecekler. Dinlenmiş bir şekilde ikinci döneme başlayacaklar" dedi.
Vali Gürel, öğrencilerin akademik başarılarına önem verdiğini söyledi.
Amaçlarının iyi bir insan yetiştirmek olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Geleceğe iyi bir insan olarak onları hazırlamak. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.
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