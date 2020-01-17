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Valiyle öğrencilerin gülümseten diyaloğu

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in resmi karne dağıtım törenine katıldığı Halil Yurtseven İlkokulunda öğrencilerle yaşadığı diyalog gülümsetti.
 17 Ocak 2020 18:13
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Valiyle öğrencilerin gülümseten diyaloğu

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in resmi karne dağıtım törenine katıldığı Halil Yurtseven İlkokulunda öğrencilerle yaşadığı diyalog gülümsetti. Büyük bir heyecanla karnelerini bekleyen öğrenciler, Vali Deniz'in 'Karneler haftaya ertelendi, haberiniz yok mu?' demesi üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan öğrenciler Vali Deniz'in şaka yaptığını anlayınca derin bir nefes alarak mutlu bir şekilde tatile girdi.

Manisa'da 249 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı. Yarıyıl tatili nedeniyle Yunusemre ilçesindeki Halil Yurtseven İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, il milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, idareciler, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Reşat Akyüz programın açılış konuşmasını yaparak okul hakkında kısa bir bilgi verdi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve Manisa Valisi Ahmet Deniz de yaptıkları konuşmada kitap okumanın önemine değinerek öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından temsili olarak öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Vali Deniz daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip karnelerini takdim etti. Vali Deniz'in girdiği 3/D sınıfında öğrencilere, "Sizleri oldukça neşeli ve sevinçli görüyorum" demesi üzerine öğrenciler, "Sevinçli olduğumuz gibi bir o kadar da heyecanlıyız" dedi.

Vali Deniz bunun üzerine çocuklara şaka yaparak, "Karnelerinizi sabırsızlıkla bekliyor musunuz. Ama size şaka yapmışlar. Karneler haftaya verilecek, haberiniz yok mu?" demesi üzerine öğrenciler hep bir ağızdan şaşkınlıklarını dile getirdi. Karnelerini bekleyen öğrenciler büyük bir şaşkınlık yaşarken Vali Deniz'in kendilerine şaka yaptığını öğrenince derin bir nefes aldılar. İlk karne almaya gelen öğrencinin birine de karnesinde zayıf not olduğunu söyleyen Vali Deniz öğrencinin büyük bir üzüntüye kapılmasının ardından çocuğa sarılarak 'Şaka yaptım hepsi çok iyi' diyerek öğrencinin mutluluğuna ortak oldu. Vali Deniz karnelerin yanında çocuklara kitap da hediye ederek bol bol okumalarını tavsiye etti. Vali Deniz sınıf ziyaretinde, okulda düzenlenen en iyi İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan Eymen Süleymanoğlu'nun İstiklal Marşı'nı okuması da büyük alkış aldı.


Valiyle öğrencilerin gülümseten diyaloğu

Manisa'da 249 bin öğrenci ile birlikte 18 bin 400 öğretmen de hafta sonu tatilleriyle birlikte 16 gün sürecek olan yarıyıl tatiline başladı. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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