Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı
|17 Ocak 2020 18:34
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,37, altının gram fiyatı yüzde 0,55, dolar/TL yüzde 0,29 ve avro/TL yüzde 0,37 yükseliş kaydetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 122.482,40, en düşük 119.574,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,37 artışla 121.474,75 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,55 artarak 294,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.963,00 lira oldu. Geçen hafta 477,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 480,00 liraya yükseldi.
Bu hafta dolar yüzde 0,29 değer kazanarak 5,8950 liraya, avro da yüzde 0,37 artarak 6,5440 liraya çıktı.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile hisse senedi fonları oldu.
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