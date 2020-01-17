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Doğa Koleji'nden İTÜ'ye devir açıklaması

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren: Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sürecinde yaşanan bazı aksaklıklar oldu. Bu süreci hızla telafi etmemiz için yola çıkacağız. Öncelikle hızlı bir eğitim planlaması yapıp, öğrencilerimizin kaybettiği zamanı el ele vererek telafi edeceğiz
 17 Ocak 2020 18:48
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Doğa Koleji'nden İTÜ'ye devir açıklaması

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, hızlı bir eğitim planlaması yapıp öğrencilerin kaybettiği zamanı telafi edeceklerini söyledi.

Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koleji'nin devralınması sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güveni, ilgili bakanların ve bankaların genel müdürlerinin desteği, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın emeği ve gayretleri ile bugüne gelindiğini söyledi.

Başta Doğa Koleji velileri, öğretmenleri ve idari personeli olmak üzere tüm tarafların sabrı için teşekkür eden Özeren, şunları kaydetti:

"En önemli teşekkürü de 5 aydır maaş almadan fedakarca derslere giren öğretmenlerimize iletmek istiyorum. Bugün itibarıyla öğretmen ve diğer personelimizin geciken maaş ödemelerini gerçekleştirdik. Herkes için hayırlı olsun. Öğretmenlerimiz ve velilerimizin içi rahat olsun kamuoyunu maddi sorunlarla meşgul etmeyeceğiz. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sürecinde yaşanan bazı aksaklıklar oldu. Bu süreci hızla telafi etmemiz için yola çıkacağız. Öncelikle hızlı bir eğitim planlaması yapıp, öğrencilerimizin kaybettiği zamanı el ele vererek telafi edeceğiz. Farklı ekiplerle okullarımızı ziyaret edeceğiz ve eksikliklerinin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Öğretmen ve personelimizle istişare toplantıları gerçekleştireceğiz. Onların düşünceleri bizim politikamızı oluşturmada çok önemli olacak. Velilerimiz ile buluşacağız. Onların da kaygıları var, sınavlara hazırlanan çocuklarımız var. Velilerimizin kaygılarını gidermek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Artık harekete geçme dönemi. Bugünden sonra her şey farklı olacak."

- "Sürecin zorlu olacağını biliyorduk ama asla geri adım atmadık"

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, çocukların ve velilerin, öğretmenleriyle el ele vererek geleceklerini planlayacaklarını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz de bu süreçte üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getireceğiz. En başta bu sürecin zorlu olacağını biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Ancak biz asla geri adım atmadık. Bilimsel altyapımıza güvendik. Tarihi, 1773 yılına kadar dayanan köklü geçmişimizi referans aldık ve en önemlisi Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından birine imzasını atmış İTÜ'nün Rektörü Sayın Hocamız elini taşın altına koydu. Gece gündüz demeden, yavrularımızın iyiliği için bir an önce süreci sonlandırmayı amaçladık. Bundan sonraki süreci de el birliğiyle yürüteceğimize inancım tam. Bize katkı sunmak isteyen her kesimden insana kapımız açık. Tüm fikirleri ve eleştirileri dinleyerek bu işin altından başarıyla kalkacağız. Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum."

- Serhat Özeren kimdir?

Özeren, lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği, yüksek lisansını ise Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümlerinde tamamladı.

1989'da özel bir şirkette sistem yöneticisi olarak iş hayatına atılmasının ardından bilişim alanında bilgi teknolojileri alt yapısı, internet servis sağlayıcı ve sayısal dönüşüm konularında hizmet veren firmasını kuran Özeren, çeşitli telekomünikasyon, bilgi teknolojileri ve eğitim şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği, icra kurulu üyesi ve başkanlığı yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevlerde bulunan Özeren, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Başkanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ulaştırma Şurası Kurul Üyeliği, Siber Güvenlik İnisiyatifi Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Arıkültürel Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye E-Dönüşüm Danışma Kurulu Başkanlığı, Türkiye E-Dönüşüm İcra Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler (BM) Kullanıcı İhtiyaçları Koordinatörlüğü, Bilim Merkezleri Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği İcra Kurulu Üyeliği, TEDER (Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği) Başkanlığı, Teknoloji Bilgilendirme Platformu Başkanlığı, TOBB Telekomünikasyon Sektörü Meclisi Başkan Yardımcılığı, Bilgi Ekonomisi Derneği Başkanlığı, Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

Serhat Özeren, evli ve iki çocuk babasıdır.
Anadolu Ajansı
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