Sabiha Gökçen'de yarıyıl tatili hareketliliği
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor
|17 Ocak 2020 19:29
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Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.
Öğrencilerin karne almasının ardından yurt içi ve dışına gitmek isteyen yolcular, havalimanında yoğunluk oluşturdu.
Yolcular, kontrol noktalarından geçerek iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı. Ailelerin yarıyıl tatili için çoğunlukla yurt içini tercih ettiği görüldü.
Havalimanı çalışanları, yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcuları yönlendirerek, işlemlerini gerçekleştirdi.
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