EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum
|17 Ocak 2020 20:06
|Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Siber Operasyon Merkezi hizmete girdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen Siber Operasyon Merkezi'nin açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya yer aldı.
Soylu, Siber Operasyon Merkezi açılışıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye." ifadesine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Rekabet Kurumu'ndan 4 kargo şirketine milyon TL'lik cezalar
17 Ocak 2020 17:10
|HSK'dan bölge idare mahkemelerinin iş bölümlerine ilişkin duyuru
17 Ocak 2020 15:15
|Ticaret sicili müdürlüklerinin kadro yapılanmasına düzenleme
17 Ocak 2020 13:51
|Ulaştırma'da, 5 Genel Müdürlük kapatıldı, 3 yeni Genel Müdürlük kuruldu
17 Ocak 2020 12:11
|Siyanürle intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete ceza
17 Ocak 2020 12:10
|Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi
17 Ocak 2020 11:55
|Emniyetin İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltildi
17 Ocak 2020 11:46
|Gökçek'e icra takibi başlatıldı
17 Ocak 2020 09:27
|At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
17 Ocak 2020 09:21
|Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
17 Ocak 2020 09:20