MEB mazeret tayin sonuçlarını açıkladı
2020 Yarı Yıl Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
|17 Ocak 2020 21:16
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Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB)2020 Yarı Yıl Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıkladı.
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Mazeret tayin başvurusu yapan öğretmenler değerlendirme yapıyorTIKLAYINIZ
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