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MEB mazeret tayin sonuçlarını açıkladı

2020 Yarı Yıl Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı.
 17 Ocak 2020 21:16
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MEB mazeret tayin sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB)2020 Yarı Yıl Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıkladı.

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Mazeret tayin başvurusu yapan öğretmenler değerlendirme yapıyorTIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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