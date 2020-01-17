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Türkiye'nin gündemini değiştiren Ümmü Gülsüm'den sosyal medya açıklaması

Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasındaki başarılı performansıyla Türkiye'nin gündemini değiştiren Ümmü Gülsüm Genç, adı kullanarak yapılan sosyal medya paylaşımlarından rahatsız oldu.
 17 Ocak 2020 21:17
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Türkiye'nin gündemini değiştiren Ümmü Gülsüm'den sosyal medya açıklaması
Kamuoyunda büyük ilgi çeken ve popüler olan genç mühendisin adını sosyal medyada kullanarak çeşitli yorumlar yapıldı. Sahte hesaplar açarak kendi adına paylaşımlar yapıldığına dikkat çeken Ümmü Gülsüm, gerçek ve tek hesabının Instagram'da olduğunu belirtti.

Gülsüm, 'Bazen yetinmek gerekir' dedi ve çekildi
Sabah
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