Türkiye'nin gündemini değiştiren Ümmü Gülsüm'den sosyal medya açıklaması
Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasındaki başarılı performansıyla Türkiye'nin gündemini değiştiren Ümmü Gülsüm Genç, adı kullanarak yapılan sosyal medya paylaşımlarından rahatsız oldu.
|17 Ocak 2020 21:17
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