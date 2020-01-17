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Bakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak için taziye mesajı yayımladı.
 17 Ocak 2020 21:44
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Bakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşımız, Irak kuzeyi Hakurk'ta üs bölgesindeki teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombasıyla yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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