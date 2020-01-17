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Bakan Pakdemirli'den, Almanya'da yerli ürünlerle tarımsal diplomasi yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de düzenlenen Dünya Gıda ve Tarım Forumu"nda mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, Türkiye'nin tarım ihracatında önemli yer tutan fındık, zeytinyağı ve incir hediye ederek tarımsal diplomasi yaptı
 17 Ocak 2020 22:02
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Bakan Pakdemirli'den, Almanya'da yerli ürünlerle tarımsal diplomasi yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya'da değişik ülkelerden mevkidaşları ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, tarım ve ticarette iş birliğini artırmayı konuştu ve Türkiye'nin küresel üretimdeki lider ürünlerini tanıttı.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu"nda Türkiye'yi temsil eden Pakdemirli bugün ilk olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski ile görüştü.

Görüşmede, AB katılım öncesi Türkiye'ye yönelik mali yardımlara ilişkin kesintiler masaya yatırıldı.

Daha sonra Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanı Chultem Ulaan ile görüşen Pakdemirli, mevkidaşı ile iki ülke arasında başta hayvan sağlığı, tarımda iş birliğini artırma ve bilgi paylaşımı konularını masaya yatırdı.

Bakan Pakdemirli, son olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü Qu Dongyu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Geleceğe Nefes" ve hazırlık aşamasında olan "Gıdanı Koru" kampanyaları hakkında bilgi verildi. Görüşmede Pakdemirli, başta geçici koruma altındaki Suriye vatandaşlarına yönelik projeleri anlatarak, Türkiye'nin dünyanın en zengin ülkesi olmamasına rağmen, zor durumda kalan insanlara en fazla yardım eden ülke olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, Türkiye'nin tarım ihracatında önemli yer tutan ürünleri olan fındık, zeytinyağı ve inciri mevkidaşlarına hediye etti. Ayrıca, Angora yününden üretilen atkı ve "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Darphane tarafından özel olarak basılmış üzerinde (Breath for the future) ve "1111" damgalı hatıra paraları mevkidaşlarına takdim etti.
Anadolu Ajansı
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