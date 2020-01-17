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Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı

Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı.
 17 Ocak 2020 22:07
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Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı

Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı. Mevduat, kredi, döviz ve aracılık hizmetlerinde yasayı ihlal edip etmedikleri araştırılıyor.
NTV
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