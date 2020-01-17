Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı
Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı.
|17 Ocak 2020 22:07
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