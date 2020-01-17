Çorlu Belediyesi heykele 2,5 milyon TL ödemiş
Gazeteci Turgay Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tekirdağ Çorlu Belediyesi'nin heykele 2,5 milyon TL ödediğini duyurdu
|17 Ocak 2020 22:22
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Gazeteci Turgay Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Tekirdağ Çorlu Belediyesi'nin heykele 2,5 milyon TL ödediğini duyurdu.
Turgay Güler'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde
Son olarak CHP'li Çorlu Belediyesi 110 adet heykel yaptırıp 2.5 milyon lira ödemiş.
Borç batağında bir belediye.
Dahası heykelleri de borcunu ödemek için çektiği krediyle almış.
CHP'li belediyelerin bu heykel merakının altında kesin bir şeyler var!!!
Çıkar yakında kokusu.
Son olarak CHPli Çorlu Belediyesi 110 adet heykel yaptırıp 2.5 milyon lira ödemiş.Turgay Güler (@turgayguler) 17 Ocak 2020
Borç batağında bir belediye.
Dahası heykelleri de borcunu ödemek için çektiği krediyle almış.
CHPli belediyelerin bu heykel merakının altında kesin bir şeyler var!!!
Çıkar yakında kokusu.
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