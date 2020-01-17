Şanlıurfa'da 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde içerisinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi.
|17 Ocak 2020 23:16
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde içerisinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbari çalışma sonucunda, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda bir otomobili takibe aldı. Ekipler, otomobili Yaslıca Mahallesi yakınlarında kontrollü bir şekilde durdurdu.
Ardından otomobilde inceleme yapan ekipler, içerisinde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, daha sonra kara yolunu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Gerekli çalışmanın ardından otomobil ve içindeki düzenek, kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.
Otomobil sürücüsü M.M'yi gözaltına alan ekipler, imha edilen araçta inceleme yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi
17 Ocak 2020 20:09
|Eski korgeneral İyidil'in beraat kararı temyiz edildi
17 Ocak 2020 19:14
|Ticaret Borsası Başkanı, FETÖ'den tutuklandı
17 Ocak 2020 18:43
|FETÖ'nün askeri yapılanması davasında 9 sanığa ceza
17 Ocak 2020 17:05
|Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 34 zanlı salıverildi
17 Ocak 2020 16:40
|Karlov suikastı davasında sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17 Ocak 2020 16:38
|Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
17 Ocak 2020 16:26
|Samsun'da FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
17 Ocak 2020 16:14
|Niğde'deki FETÖ operasyonunda 1'i muvazzaf asker 2 tutuklama
17 Ocak 2020 15:15
|Isparta'da FETÖ operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
17 Ocak 2020 14:58