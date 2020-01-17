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Şanlıurfa'da 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde içerisinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi.
 17 Ocak 2020 23:16
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Şanlıurfa'da 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde içerisinde 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbari çalışma sonucunda, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda bir otomobili takibe aldı. Ekipler, otomobili Yaslıca Mahallesi yakınlarında kontrollü bir şekilde durdurdu.

Ardından otomobilde inceleme yapan ekipler, içerisinde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, daha sonra kara yolunu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gerekli çalışmanın ardından otomobil ve içindeki düzenek, kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

Otomobil sürücüsü M.M'yi gözaltına alan ekipler, imha edilen araçta inceleme yaptı.
Anadolu Ajansı
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